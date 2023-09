Davide Serra | Tre abbagli di Meloni E i mercati alzano il cartellino giallo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 settembre 2023) La tassa sugli extraprofitti, la norma sui crediti deteriorati e il decreto sul "caro voli", secondo il fondatore di Algebris, "non possono piacere agli investitori internazionali. In questo modo, il governo si sta facendo male da solo". E per che cosa? "Soltanto per guadagnare posizioni nei sondaggi elettorali"