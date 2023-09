Daredevil | lo showrunner Steven DeKnight boccia la serie reboot | Una vecchia truffa di Disney

(Di martedì 19 settembre 2023) Locontesta su Twitter la politica aziendale diche punta a pagare il meno possibile la troupe del: Born Again. Lodi, avrebbeto seccamente lain arrivo su+,: Born Again, definendola una "di". LaNetflixè stata pubblicata sullo streamer per tre stagioni, ottenendo il plauso del pubblico e della critica, prima di essere cancellata insieme alle altreMarvel/Netflix Iron ...

Curiosità: Marvel's Daredevil, nota semplicemente come Daredevil, è una serie televisiva statunitense ideata da Drew Goddard e basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. La serie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ed è il primo di una serie di show che conducono al crossover The Defenders. La serie è prodotta dalla Marvel Television in associazione con ABC Studios e Goddard Textiles e con DeKnight Productions per la prima stagione. Steven S. DeKnight è lo showrunner della prima stagione, sostituito da Doug Petrie e Marco Ramirez per la seconda stagione; Goddard ha il ruolo di consulente creativo.

Lodi, Steven DeKnight , avrebbe bocciato seccamente la serie reboot in arrivo su Disney+,: Born Again , definendola una " vecchia truffa di Disney " . La serie Netflix ...... Julian Holmes ( The Boys,), Andy Goddard ( Downton Abbey, Doctor Who ) e Mairzee Almas ( The Sandman, Outlander ), mentre sceneggiatori esono Chris Black ( Scissione, ...

Daredevil, lo showrunner Steven DeKnight boccia la serie reboot ... Movieplayer

Avengers: Infinity War, i registi avevano considerato di inserire ... Comics Universe

Una serie di tweet di un membro della crew e di Steven DeKnight hanno messo in luce una pratica contrattuale che va a discapito dei lavoratori.Lo showrunner Steven DeKnight contesta su Twitter la politica aziendale di Disney che punta a pagare il meno possibile la troupe del reboot Daredevil: Born Again.