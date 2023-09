Daniele Dal Moro va al Gran Hermano Vip da Oriana Marzoli? L’indizio toglie ogni dubbio

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 settembre 2023)Dalha rotto per la prima volta il silenzio da quando la sua fidanzataè entrata nella casa delVip 8 in Spagna lo scorso giovedì 14 settembre. L’uomo ha confermato l’amore che prova per lei e ha poi lanciato un messaggio a Michael Terlizzi, suo amico e altro concorrente del reality spagnolo. Infine, ha pubblicato una foto sui social che è più di un indizio, facendo credere a molti utenti che l’uomo andrà ben presto a trovarein Spagna. Le parole diDalnei confronti diDalha preso parte alla puntata di questa settimana di “Mtmad”, piattaforma sulla quale i VIP spagnoli raccontano ...