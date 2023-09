Dal Fondo di Simest una spinta per la crescita delle startup all' estero

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – In un contesto di rapida trasformazione, leinnovative italiane possono trovare un valido supporto per il proprio sviluppo internazionale neldi Venture Capital gestito da. Questopubblico, operativo in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, ha assolto tradizionalmente la funzione di affiancare, alla partecipazione dinel capitalecontrollate estere di imprese italiane, una quota a condizioni agevolate, sempre nel limite complessivo di massimo il 49%.è, infatti, da 30 anni operativa a supporto degli investimenti diretti esteriaziende italiane e conta ad oggi un portafoglio di 230 partecipazioni in tutto il mondo. Un sostegno finanziario di lungo termine reso ancora più ...