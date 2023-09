Dal discorso di Meloni alla Camera al dizionario | “underdog” è tra le 400 nuove parole del Devoto-Oli

(Di martedì 19 settembre 2023) C’è anche “” tra le 400inserite nell’edizione 2024 del Nuovo-Oli, il più diffuso vocabolario della lingua italiana pubblicato dcasa editrice Le Monnier. Accanto a neologismi come “me too”, “ecoansia”, “permacrisi” e “quiet quitting”, dal linguaggio della politica ha trovato posto nelanche quel termine utilizzato dal premier Giorgianel suodi insediamentoed entrato subito nell’immaginario e nell’uso collettivo con il significato di “candidato o partito politico considerato sfavoritovigilia di una competizione elettorale”. “” daldi...

Curiosità: Il discorso di Gettysburg (Gettysburg Address in inglese) è il discorso pronunciato dal presidente statunitense Abraham Lincoln il pomeriggio del 19 novembre 1863, durante la guerra di secessione, alla cerimonia di inaugurazione del cimitero militare di Gettysburg, svoltasi quattro mesi e mezzo dopo la sanguinosa battaglia di Gettysburg.

... a Santa Severa , a chiusura dell'evento, è stato lui a rilanciare ilsulla fisionomia del ... Per questo lo slogan migliore è un altro, più forte e più chiaro: "centro, avanti con la Dc". ...... delle spedizioni e delle vie d'acqua, ha promosso un workshop indo - russo sul CEM a Chennai...- ha sottolineato come i vertici del G20 e dei BRICS avessero preparato il terreno per ildi ...

Quando Mussolini proclamò l’antisemitismo di Stato: ottantacinque anni dal discorso di Trieste Il Fatto Quotidiano

Bombardieri. Nulla di nuovo dal discorso della Von Der Leyen sullo ... UIL Pubblica Amministrazione

In vista della Giornata internazionale della pace (21 settembre), la fondazione diffonde il discorso pronunciato nei giorni scorsi dal Segretario generale delle Nazioni Unite e torna a chiedere impegn ...Intervenuto all'evento organizzato dall'istituto romagnolo 'Saffi', il Capo dello Stato ha inaugurato il nuovo anno scolastico. Nel suo discorso, Sergio Mattarella chiede di puntare sui giovani e di a ...