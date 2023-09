Dal 23 al 30 settembre torna a Fondi la “Settimana Europea dello Sport”

(Di martedì 19 settembre 2023)– Street workout, formazione, posturale ed escursioni in bici: questi i grandi protagonisti della “” che, anche quest’anno, si terrà alla fine del mese. L’appuntamento acon l’iniziativa lanciata nel 2015 dall’Unioneè dal 23 al 30con momenti di appromento scientifico e con attività inedite nella storia della manifestazione. La serata di giovedì 28, per esempio, sarà dedicata alla posturale con una doppia lezione sulla terrazza panoramica. del Castello Caetani. L’appuntamento con la prima seduta è sul far del tramonto, alle ore 19:00, ma subito dopo, quando la volta celeste sarà già ben visibile, la lezione sarà ripetuta. L’iniziativa “Posturale sotto le stelle” è a cura ...

Curiosità: Settembre è il nono mese dell'anno secondo il calendario gregoriano ed è il primo mese dell'autunno nell'emisfero boreale ed il primo della primavera nell'emisfero australe; conta 30 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile.

... sarà protagonista a ITW23 di di un talktitolo Opening Robotics nell'ambito della sezione The World in 2023, moderato da Riccardo Luna: appuntamento il 29alle 14:30 in Sala Fucine In ...Le misure entrano all'interno del decreto legge Sud approvato il 7. Mentre i criteri per ... La rete dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio sarà potenziataGenio Militare. Che dovrà ...

Tutti gli eventi a Rimini dal 18 al 26 settembre Comune di Rimini

Elodie, dal 22 settembre il nuovo singolo A fari spenti Agenzia ANSA

Dal 19 settembre sarà “Risate di gioia - storie di gente di teatro”, scritto, diretto ed interpretato da Elena Bucci e Marco Sgrosso ad inaugurare la stagione del Teatro Vittoria.Consulta l'oroscopo Pesci a cura di Paolo Fox di oggi, 19 settembre: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...