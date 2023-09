Da pilota della Ferrari in F1 a pittore | la trasformazione di Stefan Johansson

(Di martedì 19 settembre 2023) Tutto ha avuto inizio nel 1986 con un'opera d'arte per ricordare l'amico scomparso Elio de Angelis. E da alloranon si è più fermato. Dopo aver abbandonato il mondo delle corse e ...

Televisione

Episodio pilota – la prima puntata di una serie televisiva. Pilota – episodio pilota della serie televisiva I segreti di Twin Peaks . Pilota – primo episodio della serie televisiva Lost . Pilota – primo episodio della serie televisiva Boardwalk Empire - L'impero del crimine .

– la prima puntata di una serie televisiva. Pilota – personaggio della serie televisiva Farscape .

– personaggio della serie televisiva . Piloti – serie televisiva

Trasporti

Pilota – conducente di una imbarcazione e, per estensione, anche di altri mezzi terrestri, aerei o spaziali che necessitano di un conduttore.

– conducente di una imbarcazione e, per estensione, anche di altri mezzi terrestri, aerei o spaziali che necessitano di un conduttore. Pilota del porto – esperto locale di un porto commerciale che coadiuva il comandante in acque portuali nelle manovre di attracco o partenza

del porto – esperto locale di un porto commerciale che coadiuva il comandante in acque portuali nelle manovre di attracco o partenza Pilota – conducente di un aeroplano o di un'astronave.

– conducente di un aeroplano o di un'astronave. Pilota – conducente di un'automobile, moto o altri veicoli da corsa nell'ambito dell'automobilismo Pilota di Formula 1

– conducente di un'automobile, moto o altri veicoli da corsa nell'ambito dell'automobilismo Pilota automatico – dispositivo meccanico che guida un veicolo senza l'assistenza di un essere umano.

Altro

Pesce pilota (Naucrates ductor) – pesce d'acqua salata appartenente alla famiglia Carangidae

