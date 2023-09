(Di martedì 19 settembre 2023) Non vestiti o generi alimentari ma medicine, coperte, tensostrutture, denaro e creare una rete di professionisti per aiutare nella ricostruzione. Sono questi gli elementi emersi durante l’incontro, che si è tenuto lunedì 18 settembre presso sala consiglio comunale di Deruta, con i rappresentanti delle comunità marocchine in, promosso dal presidente diMichele Toniaccini, per parlare dell’emergenza post terremoto, che ha colpito ilnei giorni scorsi. Presenti anche Silvio Ranieri, segretario generale, Paolo Scura, presidente regionale Croce Rossa, e Claudio Serrani, presidente regionale Rosa dell’. Nel corso dell’incontro Mustapha Azzab, in rappresentanza dell’associazione comunità marocchina in, ha ...

Curiosità: I borghi più belli d'Italia è un'associazione privata che promuove i piccoli centri abitati italiani che decidono di associarsi ad essa con una qualifica di "spiccato interesse storico e artistico".

... che si è tenuto lunedì 18 settembre presso sala consiglio comunale di Deruta, con i rappresentanti delle comunità marocchine in, promosso dal presidente diMichele Toniaccini, per ...Sono questi gli elementi emersi durante l'incontro con i rappresentanti delle comunità marocchine in, promosso dal presidente diMichele Toniaccini, per parlare dell'emergenza post ...

Da Anci Umbria un sostegno al Marocco TrgMedia

Anci Umbria, al via la coprogettazione di Comuni in Europa Umbria Notizie Web

Non vestiti o generi alimentari, ma medicine, coperte, tensostrutture, denaro e creare una rete di professionisti per aiutare nella ricostruzione: sono queste le principali necessità per il post-sisma ...Con l’incontro di Deruta il presidente Toniaccini ha recepito le necessità impellenti e future del post terremoto ...