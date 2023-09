Cunego | ' Pogacar mi entusiasma | spero in futuro di poter allenare talenti come lui'

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Damianoalla presentazione del Giro di Lombardia 2023, quinta e ultima Classica Monumento del calendario mondiale, in programma per sabato 7 ottobre

Curiosità: Damiano Cunego (Verona, 19 settembre 1981) è un ex ciclista su strada italiano. Passista-scalatore, soprannominato "il Piccolo Principe", ha corso come professionista dal 2002 al 2018, vincendo il Giro d'Italia 2004, tre Giri di Lombardia (2004, 2007 e 2008) e un'Amstel Gold Race (2008), oltre all'argento nella prova in linea dei campionati del mondo 2008.

Le parole di Damianoalla presentazione del Giro di Lombardia 2023, quinta e ultima Classica Monumento del calendario mondiale, in programma per sabato 7 ottobre...di, Garzelli , lo stesso Nibali, Pantani e Simoni , tra gli altri), a spiegare a 'La Gazzetta dello Sport' quanto sarà epocale il ciclismo di questi anni, con Evenepoel ,, Van Der ...

Tadej Pogacar per il tris; Remco Evenepoel per centrare la doppietta con la Liegi; Primoz Roglic per dimenticare il terzo posto della Vuelta. Saranno loro tre i favoriti del Giro di Lombardia, edizion ...Il Giro di Lombardia numero 117 ha emesso il primo vagito. L'ha fatto in una serena mattinata milanese dall'alto del Grattacielo Pirelli. E l'ha fatto attraverso la voce di protagonisti sia ...