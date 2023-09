Crocifisso obbligatorio e ‘ben visibile’ | la proposta della Lega ne fa un uso strumentale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) di Fiore Isabella Ile «ben visibile» nelle scuole e uffici pubblici e perfino negli aeroporti. Questa è ladi Legge, che prevede multe fino a 1.000 euro, maturata non nel pieno dell’eccezionale calura estiva ma in questi giorni di calo, anche se ancora incerto,temperatura. Escludiamo, quindi, possibili colpi di sole. Questanon è stata partorita dalla satira di Rabelais né da Ambrogio M. Canavesi e Wawrzyniec M. Waszkiewics, i due sacerdoti che hanno guidato i cristiani in battaglia nelle varie epoche. Non si tratta di una riedizione del volume”Guerrieri serafici. Racconti di pace e bene… e guerra” in cui ricompare Luka il Falco (guerra) che liberò il popolo croato dalla schiavitù ...