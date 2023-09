Cremonese | UFFICIALE | Stroppa è il nuovo allenatore

Curiosità: L'Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cremona. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano di calcio.

Il ravennate Davide Ballardini non è più l'allenatore della. Lo ha comunicato la società grigiorossa con una breve nota sul sito: 'Uscomunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini. Il club grigiorosso desidera ringraziare l'allenatore per la serietà, la ...Tramite comunicato, laha annunciato l'esonero di Davide Ballardini dall'incarico di tecnico della prima squadra. "comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il ...

Cremonese, esonerato Ballardini: ufficiale Corriere dello Sport

UFFICIALE: Cremonese, è terminata l'avventura di Ballardini: il tecnico è stato esonerato TUTTO mercato WEB

Ora è ufficiale: Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore della Cremonese dopo l'addio di Davide Ballardini.“Problemi con lo spogliatoio per Ballardini. La Cremonese a Stroppa per tornare subito in A”, titola la rosea. Davide Ballardini.