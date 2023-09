Covid | via alle vaccinazioni il 25 settembre | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su ildifforme

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilcorre in fretta, ma l’Italia cerca di non farsi trovare impreparata contro l’invasione delle nuove varianti che hanno visto nel periodo estivo un aumento esponenziale dei contagi e delle ospedalizzazioni. Già dal 25, tra una settimana, saranno disponibili in tutte le regioni della penisola 1 milione di vaccini per arginare la situazione L'articolo proviene da Il Difforme.