Covid | medico No - Vax sospeso invitato a parlare al programma di Foa su Radio Rai | scoppia la bufera

Curiosità: La pandemia di COVID-19 è stata una pandemia diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, successivamente dichiarata come emergenza sanitaria globale dall'Organizzazione mondiale della sanità dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2023, della cosiddetta "malattia da nuovo coronavirus", meglio nota con la sigla di COVID-19.

Durante uno dei suoi episodi, l'ospite Massimo Citro della Riva, unprecedentemente sospeso dall'Ordine dei Medici, è stato invitato a discutere dele a esprimere opinioni contrarie ai ..."In un momento così delicato dell'azione di contrasto al, con dati nuovamente preoccupanti sia nel numero dei contagi che delle vittime, il Servizio di informazione pubblico non dovrebbe avere ...

Foa invita un medico no-vax sospeso a parlare di Covid e vaccini. Il Cdr: "È disinformazione". La Rai si dissocia L'HuffPost

Medico No-Vax sospeso invitato a parlare di Covid, bufera sulla trasmissione Radio Rai di Foa - Ascolta l'audio TGLA7

Home » Canali » Politica » Medico no vax nel programma radiofonico di Foa, scoppia la polemica. La Rai si dissocia ...Vaccini. Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, la regione Lazio si sta preparando all'immunizzazione per il Covid-19, raccomandata ai 350mila fragili e a 1.725.000 over 60 laziali. Eris, ...