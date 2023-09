Covid | cresce l’onda dei contagi | arrivano i nuovi vaccini

(Di martedì 19 settembre 2023) Il trend deicontinua a salire. In Italia, dove ha fatto un nuovo balzo del 44%, ma anche in altri Paesi d’Europa e nel resto del mondo: il virus resta in crescita, con un aumento a livello globale che si attesta a +38% e in Europa a +39%. I dati sono riportati da la Repubblica. Di fronte a tutto questo la macchina della prevenzione dal virus si sta muovendo. Però “senza allarmismi”, precisa il ministro della Salute Orazio Schillaci, che annuncia l’arrivo dei: quelli aggiornati a mRna e quelli tradizionali proteici. Arriveranno, garantisce il ministro, già la prossima settimana., il ministro Schillaci: “I numeri sono aumentati, ma niente allarmismi” “I numeri sono aumentati, ma è un dato in linea con le nostre aspettative”, tranquillizza il ministro della Salute. “Veniamo da un periodo ...

Curiosità: La pandemia di COVID-19 è stata una pandemia diffusasi a livello globale dal dicembre 2019, successivamente dichiarata come emergenza sanitaria globale dall'Organizzazione mondiale della sanità dal 30 gennaio 2020 al 5 maggio 2023, della cosiddetta "malattia da nuovo coronavirus", meglio nota con la sigla di COVID-19.

Il trend dei contagicontinua a salire. In Italia, dove ha fatto un nuovo balzo del 44%, ma anche in altri Paesi d'Europa e nel resto del mondo: il virus resta in crescita, con un aumento a livello globale

