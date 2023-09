Cosa significa essere “ Donna “

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 settembre 2023) Di Vincenzo Calafiore 20 Settembre 2023 Udine Ci sono “ Donne “ che sono mare, e quel mare lo custodiscono negli occhi. Sono – mare – non per il colore degli occhi, ma per la loro grande anima, per il loro cuore, per la loro maniera di amare, che non è mai uguale proprio come il mare che non è mai uguale. E hanno la poesia queste Donne. L’hanno nella maniera di guardarti, di parlarti con quegli occhi smarginati …. Hanno la poesia tra le mani che disegnano l’aria quando parlano, e nei loro bei sorrisi, nella loro maniera di“ Bella “ di piacere, di piacersi, di amare e di amarsi! E sono “ Onde “ forti e tenaci. Hai mai visto un’onda arrendersi? Le Onde non si arrendono mai, così le Donne come le onde non si arrendono mai! Ci sono Donne che rimangono dentro al di là del tempo. Sono come quella sabbia che mai una marea potrà portare via dalla spiaggia dove sono ...