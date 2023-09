Cosa prevede il piano del governo sui Centri di espulsione per migranti

(Di martedì 19 settembre 2023) La stretta decisa dalin materia di immigrazione nel Consiglio dei ministri di ieri ruota tutta attorno aidi permanenza per i rimpatri (Cpr), le strutture dove iirregolari presenti sul territorio italiano sono detenuti in attesa di tornare nei paesi di provenienza. “Porteremo una modifica del termine di trattenimento che verrà alzato al limite massimo consentito dalle attuali normative europee: sei mesi, prorogabili per ulteriori dodici, per un totale di diciotto mesi”, ha spiegato la premier. Oltre all’innalzamento del tempo massimo di detenzione (che dovrà però essere motivato da “esigenze specifiche”), l’esecutivo ha poi ribadito l’intenzione di ampliare la rete degli attualidisponibili: “Daremo mandato al ministero della Difesa di realizzarli nel più breve tempo possibile”, ha ...

Curiosità: Cosa nostra statunitense (detta anche Mafia americana, mafia italoamericana, e Cosa nostra americana) è il nome con cui viene definita l'organizzazione criminale di stampo mafioso italo-statunitense, originatasi come un'associazione di mafiosi siciliani (a cui tempo dopo si aggiunsero altri gangster di origine campana, calabrese, pugliese ecc.) emigrati negli Stati Uniti d'America cominciando verso la seconda metà dell'Ottocento. L'espressione "Cosa nostra" è stata coniata dal boss siculo-americano Lucky Luciano nel Dopoguerra, il quale ad una domanda di un affiliato sul nome da dare alla ristrutturazione della mafia (questo era il solo nome primigenio della organizzazione criminale nata in Sicilia e poi diffusasi in America) in Sicilia e in America, rispose che era "una cosa tra loro", appunto "cosa nostra", per mantenerne meglio la segretezza.

leggi anche Tredicesima, perché è più bassa dello stipendio Dalle tasse ai bonus,sapere ...di lavoro riescano a erogare una tredicesima con tassazione diversa rispetto a quello chel'...Siche l'inverno europeo nel suo insieme sarà probabilmente più caldo e umido della media. ... E qualunqueaccada dal lato dell'offerta o della domanda può avere un impatto e far fluttuare ...

Cosa prevede il piano del governo sui Centri di espulsione per migranti Il Foglio

Cosa prevede il piano in 10 punti lanciato da von der Leyen per il sostegno all'Italia - scheda RaiNews

Il governo vorrebbe detassare le tredicesime mensilità già da dicembre 2023, ma servono risorse per anticipare la riforma fiscale e intervenire ...Ieri, 18 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche proposte dalla Conferenza unificata al testo del DDL e della legge delega per le modifiche al Codice della strada e nuove norme ...