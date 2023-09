Cortona | vede i carabinieri e getta dal finestrino pacchetto di sigarette con 7 ovuli di cocaina

(Di martedì 19 settembre 2023) Idell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Arezzo ex. art. 73 d.p.r. n. 309/90 per la detenzione ed il traffico illecito di sostanza stupefacenti, un cittadino senza fissa dimora già censito alla banca dati delle forze di polizia. Sabato notte, nei pressi del cimitero inin località Cignano, l’uomo a bordo di un’auto alla vista della pattuglia deiha lanciato dalundi, poi recuperato, contenente sette involucri didel peso di circa cinque grammi. La successiva perquisizione personale e del veicolo, consene anche il rinvenimento di 655,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuto essere provento dell’attività di ...

Curiosità: Cortona ([kor'tona]) è un comune italiano di 21 144 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana.

Una donna esce di casa, percorre pochi metri e va al bidone della spazzatura. Apre il cassonetto per gettare la pattumiera ma sente un suono strano, come un mugolio. Apre un sacchetto e fa un'atroce scoperta. Sono otto cuccioli di cane, tutti insanguinati, probabilmente colpiti in precedenza da qualcosa. Da lì la corsa al canile per cercare di salvarli

Nella sua lunga carriera ha scritto per Domenico Modugno e tanti altri, da Mina a Gianni Morandi ...Il progetto coinvolgerà per un anno in percorsi personalizzati sedici persone disabili grazie alla collaborazione di alcune aziende agricole e cooperative del territorio ...