“CorriBicocca” raddoppia | a Milano il 21 e 22 ottobre la sesta edizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023)(ITALPRESS) – Manca sempre meno al via delladella, la manifestazione inclusiva organizzata dall'Università di-Bicocca e il CUSche quest'anno si trasforma nell'”Anniversary Edition” per celebrare i 25 anni di fondazione dell'Ateneo. Per l'occasione, la festa tra le vie del quartiere. Si comincia sabato 21, quando il villaggio allestito all'interno del Bicocca Stadium (viale Sarca, 205) ospiterà una giornata multisport dedicata a tutti i bambini tra i 7 e i 14 anni del quartiere, ma non solo, e alle loro famiglie. Dalle 10 alle 17 verranno proposte attività ispirate ad atletica leggera (lancio del vortex, salto in alto, corsa, sprint e staffetta), calcio (prove di palleggi, dribbling, ...