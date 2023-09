Coppa Davis | le quote | i bookie credono nella vittoria dell' Italia

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

Sorteggiato il tabellone delle Finals di, l'Italia tira un respiro di sollievo: evitate Serbia (Djokovic) e Gran Bretagna (Murray), che si scontreranno tra loro, e pescata l'Olanda, che è alla nostra portata. Anche il ct Volandri ...' Panatta: 'Novak Djokovic ha dato una bella lezione a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz': il possibile percorso dell'Italia. Pericolo Novak Djokovic in semifinale Novak Djokovic: 'Non mi ...

Coppa Davis, Italia-Olanda ai quarti a Malaga Sky Sport

Coppa Davis, Volandri commenta il sorteggio: "Olanda compatta, l'Italia sarà pronta" Tennis World Italia

Italia-Olanda aprirà le Finals di Coppa Davis in programma a Malaga a fine novembre: con Sinner in campo, gli azzurri tra i favoriti per le quote ...Secondo anno consecutivo ai quarti per l'Olanda in Davis, pericolosa nei doppi con Koolhof e Roger. Un po' spuntata nel singolare ...