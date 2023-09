Coppa Davis | ai quarti l' Italia affronterà l' Olanda

(Di martedì 19 settembre 2023) MALAGA (Spagna) - Sono stati effettuati gli accoppiamenti per la fase finale dellain programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. L'del capitano Filippo Volandri , dopo aver ...

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

MALAGA (Spagna) - Sono stati effettuati gli accoppiamenti per la fase finale dellain programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. L'Italia del capitano Filippo Volandri , dopo aver superato la fase eliminatoria a Bologna, trova l'Olanda . Gli Azzurri hanno nella ...L'Italia affronterà l'Olanda nei quarti di finale della. Le Final 8 del massimo trofeo per nazioni si svolgeranno al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga , dal 21 al 26 novembre . Gli azzurri, classificati al 2° posto nel ...

Coppa Davis: per l’Italia, meglio l’Olanda o la Gran Bretagna Esiste un caso Sinner Ubitennis

Fils gelido con Evans dopo la sconfitta, arriva la vendetta: tensione in Coppa Davis Sport Fanpage

ROMA (ITALPRESS) - Sarà l'Olanda l'avversaria dell'Italia nei quarti delle Davis Cup Finals, in programma dal 21 al 26 novembre al Palacio de Deportes Jos ...Nell’eventuale semifinale, gli azzurri di capitan Volandri affronteranno una tra la Gran Bretagna di Andy Murray e la Serbia di Novak Djokovic ...