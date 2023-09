Coppa Davis 2023 | Filippo Volandri | “Olanda compatta | ma abbiamo l’obiettivo di vincere il trofeo”

(Di martedì 19 settembre 2023) Il sorteggio di Londra ha emesso la sua sentenza: l’Italia affronterà l’nei quarti di finale dellaa Malaga, evitando quindi la minaccia Gran Bretagna, avversaria che sarebbe stata sicuramente molto più difficile da superare al primo round. Ha commentato il sorteggio tramite l’ANSA il capitano: “L’ha vinto il suo girone con merito. E’ una squadra molto, con un grandissimo doppio e si adatta molto bene alle superfici rapide, come quelle viste nei gironi di“. Sulla compattezza del gruppo mostrata a Bologna nella fase a gironi: “Per quel che ci riguarda, a Bolognadimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei ...

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

