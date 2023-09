Coppa Davis 2023 | definito il sorteggio dei quarti | l’Italia evita la Gran Bretagna

(Di martedì 19 settembre 2023)si è qualificata per idi finale della: i ragazzi di Filippo Volandri hanno faticato tanto nel girone di Bologna, complicandosi terribilmente la vita con la sconfitta per 3-0 al debutto contro il Canada. I successi contro Cile e Svezia hanno sistemato le cose e la banda azzurra vola quindi a Malaga. Era il giorno tanto atteso dei sorteggi ed è uscita fuori l’avversaria del: sarà l’Olanda. Gli azzurri hannoto la principale minaccia che era rappresentata dalladi Cameron Norrie, Jack Draper, Andy Murray e Daniel Evans. Olanda che sarà comunque un avversario da prendere con le pinze, specie per la superficie., i possibili ...

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

MALAGA (Spagna) - Sono stati effettuati gli accoppiamenti per la fase finale dellain programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. L'Italia del capitano Filippo Volandri , dopo aver superato la fase eliminatoria a Bologna, trova l'Olanda . Gli Azzurri hanno nella ...L'Italia affronterà l'Olanda nei quarti di finale della. Le Final 8 del massimo trofeo per nazioni si svolgeranno al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga , dal 21 al 26 novembre . Gli azzurri, classificati al 2° posto nel ...

L'Italia in Coppa Davis a Malaga sfiderà l'Olanda. Questo il sorteggio relativo ai quarti di finale che avranno luogo in Spagna nelle Final Eight che si apriranno il 21 settembre e si concluderanno il ...ROMA (ITALPRESS) - Sarà l'Olanda l'avversaria dell'Italia nei quarti delle Davis Cup Finals, in programma dal 21 al 26 novembre al Palacio de Deportes Jos ...