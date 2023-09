Convocati Real Sociedad | niente Inter per André Silva ed Elustondo

Curiosità: Lucas Vázquez Iglesias (Curtis, 1º luglio 1991) è un calciatore spagnolo, difensore, centrocampista o attaccante del Real Madrid.

...di Champions League contro laSociedad. Il centrocampista turco infatti non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Tra i...Non ci sarà Juan Manuel Cuadrado fra idell'Inter per la prima trasferta stagionale in Champions League sul campo dellaSociedad. L'esterno colombiano soffre di un'infiammazione al tendine del ginocchio che gli impedisce di ...

Probabili formazioni Real Sociedad-Inter, le scelte di Inzaghi per la ... Fanpage.it

Real Sociedad-Inter (Champions League, 20-09-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

L'Inter perde Hakan Calhanoglu per la gara di Champions League contro la Real Sociedad. Il centrocampista turco infatti non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un affaticamento ...Milano, 19 set. - (Adnkronos) - Non ci sarà Juan Manuel Cuadrado fra i convocati dell'Inter per la prima trasferta stagionale in Champions League sul campo della Real Sociedad. L'esterno colombiano so ...