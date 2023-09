Contagion | la trama del film sulla pandemia

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 19 settembre 2023) Ladidrammatico del 2011 gira intorno alla diffusione di un misterioso virus letale che, in poco tempo, si diffonde attraverso le vie respiratorie spargendo disperazione e terrore. Agl inizi delladi Coronavirus, si è tornati a parlare deldi Soderbergh perché ha anticipato quello che sarebbe accaduto nel 2020, sia per quanto riguarda le circostanze del contagio che per i personaggi della storia, tra cui un complottista. Ladiprende il via dal personaggio di Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow). Tornata da un viaggio ad Hong Kong, infatti, comincia a mostrare i sintomi di un malessere. La donna, però, non si allarma visto che i sintomi a quelli di una semplice influenza. Poco dopo, però, subentrano anche delle convulsioni. ...