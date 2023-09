Contagion film stasera in tv 19 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 19 settembre 2023)è ilin tv mercoledì 192023 in onda in seconda serata su Italia 1. Il thriller diretto da Steven Soderbergh ha come protagonisti Matt Damon e Jude Law. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 92011 GENERE: Thriller ANNO: 2011 REGIA: Steven Soderbergh: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Chui Tien You, Josie Ho, John Hawkes, Stef Tovar DURATA: 106 ...