Congedo parentale docenti | fruizione possibile anche ad ore Secondo quali modalità?

Curiosità: Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro di un genitore. La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione, che per alcuni periodi può essere retribuita. La sua funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore.

Ecco su cosa si basa principalmente il modello Ungheria per la famiglia : aumento dei posti negli asili nido;anche per i nonni; sconti sulle imposte; prestiti a tasso agevolato ...Bonus casa per chi ha almeno due figli, sussidi per l'acquisto di auto a sette posti per famiglie numerose, e dulcis in fundo, ilche per le mamme è di 24 settimane, mentre per i ...

Se siete interessati all'argomento vi invitiamo a consultare anche la nostra guida sulla Disability card e l'articolo dedicato al congedo parentale. A vostra disposizione infine l'approfondimento su ...