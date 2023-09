Confermata la Condanna a 16 Anni per l' Aggressore che Aveva Accoltellato la Moglie

(Di martedì 19 settembre 2023) L'Aquila - La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato una sentenza di 16di reclusione per un individuo chetentato di uccidere la sua exnel luglio del 2021. L'uomo, un cittadino albanese di 54di nome Hysen Alyko, è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il terribile episodio si è verificato quando Alyko, che all'epoca si trovava in fase di separazione dalla vittima etraslocato in un diverso domicilio, ha atteso la sua exfuori da casa e l'ha aggredita con un pugnale da caccia, infliggendole due coltellate. Fortunatamente, il figlio maggiore della coppia era presente e ha reagito prontamente, riuscendo a immobilizzare e disarmare il padre. Nel corso della colluttazione, anche il figlio è rimasto ferito a ...

Sulmona.laa 16 anni di carcere per il 54enne albanese Ysen Alyko per il tentato omicidio della moglie. La Corte di appello dell'Aquila, ha confermato la sentenza del tribunale di Sulmona.ma pene ridotte pure per Cosimo Alvaro (15 anni di carcere), Domenico Carbone (8 anni), Sarino Antonio Carbone (5 anni e 4 mesi), Vincenzo Carbone (8 anni), Antonio Crea (9 anni), ...

Cronaca L'Aquila - 19/09/2023 10:26 - La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato una sentenza di 16 anni di reclusione per un individuo che aveva tentato di uccidere la sua ex