(Di martedì 19 settembre 2023) LaStéphanieè l'arbitro scelto per dirigere, incontro diLeague (gruppo F) in programma giovedì 21, con inizio alle 18:45. Assistenti dellai ...

Curiosità: La UEFA Europa Conference League 2023-2024 è la terza edizione della UEFA Europa Conference League, organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato il 12 luglio 2023 e si concluderà il 29 maggio 2024 con la finale allo stadio Agia Sophia di Atene, in Grecia. Il West Ham Utd è la squadra campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

La francese Stéphanie Frappart è l'arbitro scelto per dirigere- Fiorentina, incontro diLeague (gruppo F) in programma giovedì 21, con inizio alle 18:45. Assistenti della Frappart i connazionali Mikael Berchebru e Steven Torregrossa. . 19 ...League È la competizione più giovane. Mercoledì inizia la terza edizione (fase di 8 ... La Fiorentina esordirà in Belgio contro il quotato, alla Luminos Arena. Finale ad Atene il 29 ...

Conference: Genk-Fiorentina, arbitra la francese Frappart Agenzia ANSA

Scatto Beltran: contro il Genk può togliere il posto a Nzola Fiorentina.it

La francese Stephanie Frappart è l'arbitro scelto per dirigere Genk-Fiorentina, incontro di Conference League (gruppo F) in programma giovedì 21, ...La francese Stéphanie Frappart è l'arbitro scelto per dirigere Genk-Fiorentina, incontro di Conference League (gruppo F) in programma giovedì 21, con inizio alle 18:45. Assistenti della Frappart i con ...