Concorso Università di Verona | Bando per Professori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 19 settembre 2023)Pubblico per la chiamata di 1 professore ordinario, Dipartimento di lingue e letterature straniere, presso l’di. In ottemperanza all’articolo 18, comma 4, della legge n. 240/2010, l’diha avviato la seguente procedura selettiva per la selezione di un docente associato (codice 2023pa18007): Dipartimento: Informatica Unità: 1 Settore Concorsuale: 01/B1 – Informatica Settore Scientifico-Disciplinare: INF/01 – Informatica In ottemperanza all’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’diha aperto la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore/ssa ordinario/a (cod. 2023po18012) presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, nell’ambito del ...