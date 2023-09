Concorso Università di Pisa | Bando per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 19 settembre 2023)pubblico, per la copertura 1 posto di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di fisica, presso l’di. E’ stata avviata la procedura di selezione per l’assegnazione di un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 36/2022, come di seguito specificato: Codice selezione: RIC2023-6 Dipartimento di fisica Settore concorsuale: 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 – Fisica sperimentale Numero di posti: unodiIl testo completo delè consultabile sul sito dell'diall'indirizzo: ...