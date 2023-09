Concorso dirigenti tecnici | cambia il compito degli ispettori | figura di supporto per le scuole e non più controllori

(Di martedì 19 settembre 2023) Il dirigente tecnico non avrà più la missione di controllare che lerispettino i programmi ministeriali (che non esistono più) ma sarà unadie assistenza per gli istituti scolastici. L'articolo .

Curiosità: Un dirigente, nella pubblica amministrazione italiana, è un lavoratore dipendente di una amministrazione pubblica, centrale o locale, in possesso di apposita qualifica e incaricato di dirigere un ufficio (previamente individuato a livello di organizzazione interna dell'ente come sede di livello dirigenziale). Gli possono essere attribuite funzioni ispettive, di vigilanza, di controllo, di consulenza, studio e ricerca nonché la rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza in contesti internazionali.

... entrambi vincitori delFast 2023, con uno speach sugli 'Studi antiossidanti nella ... con la convinzione di favorire la crescita di future società e classipiù aperte e inclusive. Il ......c hiunque sia in possesso di una Laurea o di un Diploma che dia accesso a una classe di, ... è infatti un'istanza che iScolastici possono prenderla in considerazione per la nomina ...

Poiché le Graduatorie GPS non saranno sufficienti a colmare questa carenza di personale i Dirigenti Scolastici sono costretti ... una Laurea o di un Diploma che dia accesso a una classe di concorso, ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 19 settembre).