Cometa Off | a Testaccio  la festa per i 20 anni di successi

(Di martedì 19 settembre 2023) Una serata evento ricca di ospiti per festeggiare un compleanno importante. LaOff, teatro testaccino sul cui palcoscenico si è avvicendato il meglio del teatro emergente capitolino e nazionale, compie infatti 20e celebra l’importante traguardo insieme al pubblico e a tanti artisti che in due decenni di spettacoli e cultura si sono esibiti nel prezioso spazio di via Luca della Robbia. Spettacoli, rassegne, esibizioni, mostre e tanto altro sono stati proposti al pubblico in due decenni di fervente attività artistica, iniziata il 23 settembre del 2003 con uno spettacolo, “Più o meno alle tre”, che segnò il debutto sul palcoscenico di Pietro Taricone. Il teatroOff – tra le tante cose – è stato anche il palcoscenico naturale del Centro Internazionale dellache si è distinto come una tra ...