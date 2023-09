Come sarà la Tv quest’anno? Lo decide lo sciopero Hollywoodiano

Leggi su tvzoom

(Di martedì 19 settembre 2023) Gli scioperi cambiano il look della tv autunnale Wall Street Journal, di Nate Rattner e Sarah Krouse, pag. 1 Le principali emittenti hanno buttato via il solito copione per la programmazione autunnale in prima serata. I ritardi di produzione causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood fanno sì che la prossima programmazione di ABC, NBC, CBS, Fox e CW sia molto diversa da quella degli anni passati., i telespettatori vedranno una programmazione ricca di reality e game show,“Shark Tank“, “Il cantante mascherato“, “Celebrity Jeopardy!” e “Raid the Cage“. Le reti si rivolgono alle repliche di successi“Law e Order” e “Blue Bloods” per riempire il tempo di trasmissione. Alcune,la NBC e la CW, stanno cercando di replicare la tipica esperienza di visione autunnale ...