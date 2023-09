Come i costituzionalisti hanno degradato i diritti fondamentali

(Di martedì 19 settembre 2023) Negli ultimi sessant’anni il costituzionalismo ha menato vanto, in pompa magna, della teoria dei, sino a degradarla a retorica ideologica e politicamente interessata. Iampliato a dismisura il catalogo dei, ritenendo, non tanto implicitamente, di mostrarsi intellettuali acuti, giuristi particolarmente intelligenti e, soprattutto, consiglieri politici d’animo nobile quanto più ampliavano l’elenco deibisognosi di “effettiva tutela”. Libertà negative e positive Sono finiti nel calderone dei, così, non solo le tradizionali libertà negative, ma anche una pletora di altre pretese, da quelle davvero ...

Curiosità: I costituzionalisti nella rivoluzione messicana (constitucionalistas), noti anche come carranzisti ovvero carrancistas) furono la terza fazione nella rivoluzione messicana, costituita principalmente dalla classe media dei centri urbani, dai radicali progressisti e dagli intellettuali che desideravano una Costituzione all'insegna del motto "Il Messico per i Messicani". Dopo la rivoluzione essi dominarono la politica messicana come Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) fino ai primi anni ottanta.

