Come combattere l’osteoporosi con l’alimentazione | i cibi che non dovrebbero mancare sulla tua tavola

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) La salute passa soprattutto dalla, pero prevenirealcuni alimenti faranno la differenza Sono milioni le persone che soffrono di osteoporosi in tutto il mondo, una patologia cronica fortemente debilitante in grado di alterare la struttura ossea e rendere le nostre articolazioni fragili e maggiormente esposte a fratture. Anche in Italia si Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.