Come aprire un ristorante? La guida definitiva

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa ristorazione è tra i settori trainanti del nostro paese e si innesta in una filiera, quella agroalimentare e turistica che da sola vale il 25% del PIL italiano. Secondo i dati, sono 330 mila le attività di ristorazione in Italia e danno lavoro al 1 milione e 200 mila lavoratori. Non hanno però durate considerevoli, perché la media della durata è di 5 anni e questo è un problema che parte dalla mancanza di una formazione che è principalmente di tipo tecnico e non manageriale. Bisognerebbe formare i futuri cuochi e cuoche o imprenditori e imprenditrici della ristorazione a gestire le aziende anche dal punto di vista della realizzazione di un business plan e della gestione economica. Questo perché perunsono necessari una serie di adempimenti, competenze e conoscenze essenziali per creare un’impresa di ...