Cologno al Serio | via libera per la casa di comunità negli spazi della Bcc

(Di martedì 19 settembre 2023)al. “La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha autorizzato oggi (martedì 19 settembre ndr), con decreto del direttore generale, l’attivazione di unadispoke aalche verrà realizzata con fondi regionali extra PNRR. Sto seguendo da tempo il percorso di accreditamento, ponendo attenzione alle necessità del territorio. Oggi esprimo la mia soddisfazione per veder realizzato un progetto che diventerà un modello per altre Case di, anche quelle già operative. Sualc’è infatti l’impegno diretto dei Medici di Medicina generale ad operare nella struttura integrando la loro attività con quella dell’ASST di competenza”. Lo ha annunciato il consigliere regionale ...

Curiosità: Cologno al Serio [ko'l()o al'sejo] (Cològn söl Sère [ko'l søl's] o semplicemente Cològn in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 11.044 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia. Confina con i Comuni di Urgnano, Ghisalba, Martinengo, Brignano Gera d'Adda, Morengo e Spirano, e ha tre frazioni: Castel Liteggio, Fornasette, Muratella.

Domenica 8 il nuovo porporato sarà festeggiato aal, suo paese natale".RETE IN AVVIO E GOL NEL FINALE Riparte il campionato di Primavera 2 e allo Stadio Giacinto Facchetti dialva in scena il derby tra Albinoleffe e Brescia . I padroni di casa presentano ...

Cologno Medievale 2023, rievocazione storica con accampamento ... mentelocale.it

A Cologno al Serio torna la “Festa bikers” BergamoNews.it

Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono sempre più in calo. Dopo una prima settimana di successo, Myrta Merlino è a rischio. Mediaset prende seri provvedimenti. Gli occhi sono puntati sulla sedicesima edizio ...Esordio convincente per la Primavera del Brescia che in rimonta supera in trasferta l’Albinoleffe. La formazione biancoblù allenata da Luca Belingheri, alla sua prima panchina ufficiale con le Rondine ...