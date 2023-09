Collovati | «Inzaghi | che rivincita! Rosa dell’Inter troppo superiore»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023)commenta il momento, che si trova prima in classifica a punteggio pieno dopo 4 giornate. Poi elogi aRIVINCITA ? In collegamento su Rai Sport, Fulviosull’Inter: «Tutti i tifosi e i media volevano in campo Frattesi, autore di una doppietta in Nazionale,ha fatto giocare Mkhitaryan e ha fatto due gol. Hai il miglior esterno della passata stagione, Carlos Augusto, hai Pavard! La? Nel dare dei giudizi sugli allenatori ci andrei piano. Lui era sulla graticola un anno, vedi come cambiano le realtà. Poi ha vinto due finali e ha fatto quella di Champions League. Quest’anno è partito alla grande, è una rivincita». Inter-News - Ultime ...