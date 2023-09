Codice della strada | tutte le novità del disegno di legge

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 settembre 2023) Nuove normative dal Consiglio dei ministri per il: per chi usa il telefonino mentre guida scatteranno la sospensionepatente e multe fino a 2.600 euro. Multe fino a 1.000 euro per chi sosta nello spazio disabili e fino a 600 per chi parcheggia alla fermata del bus. Arriva inoltre una stretta agli autovelox ‘selvaggi’, cioè quelli che i Comuni usano per fare cassa. Ma al tempo stesso misure più severe nel caso di violazioni dei limiti di velocità in città. Sonocontenute neldiche va a modificare il, approvato dal Consiglio dei ministri. Norme più aspre per chi guida usando il cellulare. Foto Twitter ...