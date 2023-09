Codice della strada | Tosi FI a Notizie com | “Multe autovelox usate dai Comuni per fare cassa”

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Tolleranza zero verso chi guida ubriaco o col telefono, provvedimenti sui monopattini elettrici e. Queste le principali novità del disegno di legge sulapprovato ieri in Consiglio dei ministri: “È un decreto ben fatto perché prevede una parte di modifiche, che sono le più urgenti, poi andranno fatti cambiamenti strutturali”. Ma “bisogna modernizzare l’approccio verso i veicoli pesanti per quanto riguarda la revisione dei mezzi, i controlli devono essere più moderni e veloci. Le motorizzazioni non ci stanno dietro e bisogna applicare tutte le direttive europee”. Così, ai nostri microfoni, Flavio, videpresidenteCommissione trasporti per Forza Italia. (Ansa Foto).com“Il ddl contiene anche sanzioni commisurate al reddito ...