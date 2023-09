Codice della strada | migranti e istituti tecnici | tutte le decisioni del Consiglio dei Ministri

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 settembre 2023) Giornata diquella di ieri indei, che ha approvato un Disegno di Legge sulla sicurezzale, proposto inizialmente da Matteo Salvini, che contiene misure severe contro l’abuso degli autovelox e una politica rigorosa per chi viola regolarmente le normeli, poi nuove misure in tema, a causa degli sbarchi che continuano ad arrivare a Lampedusa. Infine, anche una rivoluzione nel settore scuola: stretta sul voto in condotta e più alternanza scuola-lavoro. Gli studenti si sono già dichiarati contrari. Stop ai cellulari alla guida e alcolock per i recidivi Le nuove norme sulla sicurezzale prevedono un aumento delle sanzioni per l’uso dei cellulari durante la guida, con una multa che può variare da 422 a 1.697 euro e la ...