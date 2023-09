Codice della strada | il nuovo disegno di legge del governo Meloni | cosa cambia

(Di martedì 19 settembre 2023) Approvato ieri sera in Cdm ilcon ilvoluto dal. Presenti forti strette per chi guida sotto l’effetto di droghe e alcol o usando il cellulare. Nuovi regolamenti anche per bici e monopattini. Prevista anche la revoca a vitapatente per i recidivi. Ildel, fonte lettera43.it“È un testo di estrema urgenza e importanza visto il ripetersi dei tanti, troppi drammatici episodi che funestano le cronache, è una battaglia di civiltà non di una ...

Il consiglio dei ministri ha recentemente dato il via libera al disegno di legge denominato "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la ...