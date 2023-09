Codice della strada e voto in condotta. Torna la disciplina

Codice – in filologia, libro manoscritto

– in filologia, libro manoscritto Codice – in diritto, raccolta

– in diritto, raccolta Codice – in semiotica, insieme di segni

– in semiotica, insieme di segni Codice – in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni

– in teoria dell'informazione, rappresentazione mediante un opportuno insieme di stringhe (o simboli) di un insieme di oggetti materiali o informazioni Codice – in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio

– in crittografia, metodo (operante a livello del significato) per rendere inintelligibile un messaggio Codice sorgente – in informatica, il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione, all'interno di un file sorgente

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «codice»

Pene fino a 12 anni per chi guida in stato di ...Le nuove norme 'folli'riforma delStrada rendono la vita dell'automobilista più dura di quella di uno scafista Se quelli per mare e per terra, per i migranti che sono in acqua e per chi è ucciso per strada, magari ...

Codice della strada: Salgono le multe, stangata sui cellulari Agenzia ANSA

Nuovo Codice della strada: per chi usa il cellulare multe fino a 1.700 euro Corriere della Sera

In un colpo solo il governo ha approvato ieri un disegno di legge del ministro Giuseppe Valditara e una riforma del codice della strada voluta da Matteo Salvini ...I principi nel nuovo codice degli appalti pubblici e la loro funzione regolatoria. Contributo del Consigliere di Stato Gianluca Rovelli ...