Claudio Baglioni alza l’asticella con “aTUTTOCUORE” | uno show innovativo e totale che lega la musica al teatro

Leggi su tpi

(Di martedì 19 settembre 2023) “Si chiude un cerchio”, spiegapresentando il suo nuovo spettacolo, “”, che debutterà il 21 settembre allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma. Si tratta infatti di una sorta di terzo, e probabilmente ultimo, capitolo di una trilogia di tour iniziata con “Al centro” – nel quale l’artista romano metteva in maniera innovativa il palco al centro della scena – e proseguita con “Tutti su!”. D’altronde una delle prerogative deglidiè quella di stupire il suo pubblico con spettacoli sempre innovativi, che tengano insieme le varie forme d’arte. Tre ore abbondanti di grande, con una carrellata dei suoi successi senza tempo, come “Strada facendo”, “E tu”, “Avrai”, “Mille giorni di me e di te”, e ovviamente la canzone del secolo, “Questo ...