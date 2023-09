Claudio Baglioni | al Foro Italico di Roma la prima di aTUTTOCUORE

(Di martedì 19 settembre 2023) Al via dallo Stadio Centrale deldella sua, la nuova rock opera show di, tutte le date Dopo il minimalismo intimista di Dodici Note Solo – che lo ha visto sul palco dei più prestigiosi teatri di tradizione italiani, accompagnato soltanto dal suo pianoforte – giovedì 21 settembre, dallo Stadio Centrale deltorna ai live nei grandi spazi in e outdoor con, un progetto ispirato, visionario, vitale, travolgente, ideato, progettato e realizzato conGiuliano Peparini, che ne cura direzione artistica e regia teatrale. Rileggendo e fondendo insieme l’intuizione wagneriana del teatro-totale a quella ...

Curiosità: Claudio Enrico Paolo Baglioni (Roma, 16 maggio 1951) è un cantautore e musicista italiano.

torna sul palco con l'ultimo atto della sua trilogia, 'A Tutto Cuore', e parla a tutto tondo del live, di Sanremo, della sua amata Lampedusa. Abbiamo assistito alla prova generale ..."Se a Lampedusa avessimo messo mani e pensieri 25 - 30 anni fa, forse non saremmo arrivati a questo". Per dieci anni, tra il 2003 e il 2012 con il festival O' Scià,si è impegnato in prima persona sull'isola siciliana per sensibilizzare sul problema dei migranti esploso nuovamente in tutta la sua gravità in queste ultime settimane. "È una storia ...

