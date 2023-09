Clamoroso Lazio | il portiere Provedel in gol! E’ 1-1 contro l’Atletico Madrid in Champions

(Di martedì 19 settembre 2023) E’ arrivata la reazione in casa. Dopo il 3-1la Juventus (e appena 3 punti conquistati in quattro giornate), la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a strappare un punto nel primo match della fase a gironi diLeague. L’allenatore è in grado di risollevare la situazione e oggi è arrivata una buona partita anche dal punto di vista della prestazione. Lasi schiera con il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, gli spagnoli rispondono con la coppia Morata-Griezmann. Nei primi minuti la sfida è equilibrata, le squadre ci provano ma senza concretizzare in fase realizzativa. Giallo a Simeone (prima del match striscione da brividi dei tifosi biancocelesti per il Cholo), poi una grande occasione per Luis ...

Curiosità: Simone Inzaghi (Piacenza, 5 aprile 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico dell'Inter.

Pareggio incredibile all'Olimpico. Ci pensa il portiere Provedel, avanzato in proiezione offensiva in pieno recupero, a salvare la squadra di Sarri ...Che finimondo per quel portiere biondo si chiama Provedel. La Lazio ringrazia il suo portiere che prima salva il risultato su Lino e poi trova il pareggio all’ultimo respiro su cross perfetto ...