Cio | rinnovata la partnership con UN Women | “Avanziamo verso l’uguaglianza di genere”

(Di martedì 19 settembre 2023) Lo sport si conferma mezzo per promuoveredie l’emancipazione di donne e ragazze grazie alladal Comitato Olimpico Internazionale con UN. Il nuovo Memorandum of Understanding (MoU), firmato dal presidente del Cio Thomas Bach e dal direttore esecutivo di UNSima Bahous durante un incontro a New York, negli Stati Uniti, estende unainiziata nel 2012 ed è stata estesa per la prima volta nel 2017. Le due organizzazioni lavoreranno insieme per massimizzare il valore dello sport nel modellare le norme sociali e raggiungere risultati di sviluppo sostenibile che incidono quotidianamente sulla vita delle donne e delle ragazze. Presenti Laura Chinchilla, membro del Cio in Costa Rica, Kolinda Grabar-Kitarovic, ...