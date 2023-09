Cina e UE | colloqui su intelligenza artificiale e flussi di dati

Curiosità: Taiwan (/tai'wan/, /T), ufficialmente la Repubblica di Cina (T, S, Zhonghuá MínguóP, Chung-hua Min-kuoW ) è uno Stato insulare dell'Asia orientale, costituito da Formosa e dagli arcipelaghi di Penghu, Kinmen e Matsu, ma che nella sua costituzione rivendica anche la sovranità sulla Cina continentale e la Mongolia Esterna. Dal 1949, l'isola ospita il governo della Repubblica di Cina, sorta nel 1912, dandole quindi continuità politica; la Cina continentale, invece, è governata dalla Repubblica Popolare Cinese: entrambe rivendicano la sovranità l'una sull'altra.

18 set 17:49 Pechino: "La cooperazione con la Russia non è contro nessuno" Lae la Russia ... Wang Yi, sarà in visita in Russia da oggi al 21 settembre persulla sicurezza: lo ha reso ...... il quadro politico a Taipei e l'esasperato clima anti -nel Congresso Usa rischia di far esplodere una nuova crisi internazionale. Secondo il comunicato della Casa bianca, nel corso di...

Colloqui a sorpresa Cina-Usa a Malta, verso incontro Xi-Biden Agenzia ANSA

Zelensky teme che gli Usa si spazientiscano e allentino la morsa sull'Europa. Il tempo è nemico dell'Ucraina e le voci di un compromesso con Mosca si fanno sempre più insistenti.Sarebbero in uno stadio avanzato i colloqui fra Turchia e Cina per una centrale nucleare nella Tracia orientale.