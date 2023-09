Cigno salvato sulla Statale a Mozzanica | aveva un’ala rotta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 settembre 2023). Il servizio di Polizia provinciale è stato allertato per il recupero di un giovaneferito astrada11. In tarda mattina, gli operatori della Polizia provinciale sono giunti sul luogo insieme al veterinario dell’Ats (Azienda Tutela della Salute). Ad aspettarli, i segnalanti e l’operatore comunale cheno precedentemente catturato ilferito. Ilpresentava l’ala destracon frattura esposta. Gli operatori della polizia hanno preso in consegna ile, come da protocollo, su disposizione del veterinario, lo hanno immediatamente trasportato al Cras (Centro di recupero animali selvatici) del Wwf Oasi Valpredina di Cenate Sopra affinché potesse ricevere ...