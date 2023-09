Ciclismo | Europei 2023 | Van Aert l’uomo da battere a cronometro | ma Tarling bussa alla porta Cattaneo sogna una medaglia

(Di martedì 19 settembre 2023) Prenderanno il via domani, mercoledì 20 settembre, i Campionatidisu strada. Ospitati nel Drenthe, regione dei Paesi Bassi in cui ilè parte fondante della cultura popolare e non solo, si apriranno con una prima giornata dedicata interamente alle prove contro il tempo. Sarà la città di Emmen ad ospitare partenza ed arrivo del percorso di 28.6 km scelto per assegnare i titoli aper le categorie elite. Una distanza certo non particolarmente esigente per gli uomini, abituati a disputare crono ben più lunghe in eventi imnti, ma che è assolutamente in linea con quanto accaduto nelle scorse edizioni. Su un percorso che sarà completamente pianeggiante e molto lineare anche da un punto di vista planimetrico, viene da sé che ad essere favoriti ...

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

Dal 20 al 24 settembre saranno assegnati i titoli continentali. Crono individuali, femminili e maschili, staffetta mista e prove in ...Due comasche in lizza nella gara Under 23 ai Campionatidiche scattano domani in Olanda. Fanno infatti parte della spedizione azzurra la cabiatese Valentina Basilico e Cristina Tonetti, figlia dell'ex 'Pro' di Tavernerio Gianluca, ...

